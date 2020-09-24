الوداد المغربي يتعاقد مع إنزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية... فيديو

تعاقد الوداد الرياضي مع الفرنسي إنزو زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، قادمًا من فريق ألميريا الإسباني في ثاني صفقات الفريق الأحمر بعد التوقيع أمس الأربعاء لأيوب الكعبي لثلاث سنوات.

وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لجماهير الوداد الرياضي المغربي والصحف المغربية، مقطع فيديو للبرازيلي روبيرتو كارلوس، نجم الريال السابق، ووكيل أعمال إنزو زيدان، أعلن من خلاله أن موكله انتقل الى الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 23 من الشهر ذاته.

وإنزو البالغ من العمر 25 عاما لعب لعدة أندية في إسبانيا والبرتغال وسويسرا، حيث تدرج في ريال مدريد تحت 17 و18 و19.

ويلعب الوداد مع الرجاء المغربي، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري المغربي.

ويملك الوداد 47 نقطة، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطة عن المتصدر الرجاء.