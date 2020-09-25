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    لاعبة مصرية في الدور الرئيسي من "رولان جاروس" للتنس

    © Sputnik . Alexe kodinko
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    تمكنت اللاعبة المصرية في النادي الأهلي والمنتخب الوطني للتنس الأرضي، ميار شريف، اليوم الجمعة، من التأهل للدور الرئيسي في بطولة "رولان جاروس" المفتوحة، في إنجاز وصف بـ"التاريخي".

    وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد تأهلت ميار شريف البالغة من العمر 23 عاما للبطولة العالمية بعد فوزها على الإيطالية، جوليا مونتيكوني، بنتيجة شوطين نظيفين، إذ ظفرت بالشوط الأول بنتيجة 6 مجموعات مقابل مجموعة للاعبة الإيطالية، والشوط الثاني بنتيجة 6 مجموعات مقابل 3.

    وجوليا مونتيكوني هي المصنفة 156 عالميا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لبطولة "رولان جاروس".

    وبذلك تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس"، كما أصبحت المصرية الأولى التي تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، بتأهلها لأولمبياد طوكيو القادمة.

    ديوكوفيتش
    © AP Photo /
    طرد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا للتنس عقب ضربه للحكم.. فيديو
    وكان رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، قال أمس الخميس إن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ستستقبل ألف شخص فقط يوميا، من بينهم اللاعبون والعاملون والمنظمون بدلا من خمسة آلاف متفرج كان المسؤولون يأملون في حضورهم.

    وتابع كاستيكس موضحا أن العدد يشمل اللاعبين والعاملين والمنظمين، موضحا: "سنطبق في رولان جاروس نفس القواعد التي تسري على قطاعات أخرى. سنقلص عدد الموجودين من خمسة آلاف إلى ألف".

    وكان مدير بطولة فرنسا المفتوحة، جي فورجيه، يأمل في استقبال خمسة آلاف متفرج يوميا رغم قيود جديدة على التجمعات في باريس في خضم أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

    وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الأربعاء، إن السلطات ستسمح بحضور ألف شخص بحد أقصى للفعاليات الرياضية الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين لكن لم يتضح وقتها ما إذا كانت فرنسا المفتوحة المقررة بين 27 سبتمبر أيلول و11 اكتوبر تشرين الأول ضمن هذه الخطط.

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    أخبار رياضة, رياضة, رولاند غاروس, التنس, مصر
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