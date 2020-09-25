لاعبة مصرية في الدور الرئيسي من "رولان جاروس" للتنس

وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد تأهلت ميار شريف البالغة من العمر 23 عاما للبطولة العالمية بعد فوزها على الإيطالية، جوليا مونتيكوني، بنتيجة شوطين نظيفين، إذ ظفرت بالشوط الأول بنتيجة 6 مجموعات مقابل مجموعة للاعبة الإيطالية، والشوط الثاني بنتيجة 6 مجموعات مقابل 3.
🔴 نقل مباشـر LIVE— Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) September 25, 2020
🏆 بطولة رولان جاروس للتنس
🇪🇬 ميار شريف
🇮🇹 جوليا جوتي#RolandGarros2020 🎾🔥 pic.twitter.com/XTPvGv0bqu
وجوليا مونتيكوني هي المصنفة 156 عالميا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لبطولة "رولان جاروس".
Making History💪🇪🇬— Roland-Garros (@rolandgarros) September 23, 2020
Mayar Sherif becomes the first woman representing Egypt to win a Grand Slam match!
وبذلك تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس"، كما أصبحت المصرية الأولى التي تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، بتأهلها لأولمبياد طوكيو القادمة.
وتابع كاستيكس موضحا أن العدد يشمل اللاعبين والعاملين والمنظمين، موضحا: "سنطبق في رولان جاروس نفس القواعد التي تسري على قطاعات أخرى. سنقلص عدد الموجودين من خمسة آلاف إلى ألف".
وكان مدير بطولة فرنسا المفتوحة، جي فورجيه، يأمل في استقبال خمسة آلاف متفرج يوميا رغم قيود جديدة على التجمعات في باريس في خضم أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الأربعاء، إن السلطات ستسمح بحضور ألف شخص بحد أقصى للفعاليات الرياضية الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين لكن لم يتضح وقتها ما إذا كانت فرنسا المفتوحة المقررة بين 27 سبتمبر أيلول و11 اكتوبر تشرين الأول ضمن هذه الخطط.
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