"اللاعبون ليسوا آلات"... غوارديولا يفتح النار على الجميع

ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي، قال غوارديولا "الحقيقة المؤسفة هى أنه لا يوجد أحد يهتم باللاعبين، الجميع لا يهتمون: رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) الاتحاد الأروبي لكرة القدم، الاتحاد الإنجليزي للعبة، الجميع فقط يهتم بمصلحته".

مضيفا "هذه المشكلة التي نعاني منها ليست مع مانشستر سيتي فقط، بل في كل الأندية وكل المنتخبات، سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، واللاعبون بذلك نقتلهم، اللاعبون ليسوا آلات".

وتابع "من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل أكتوبر/تشرين الأول على مدار 33 يوما فقط سنلعب في مانشستر سيتي 8 مباريات منها مباراتين قويتين في دوري أبطال أوروبا، كما ستخوض العناصر الدولية مباراتين تقريبا مع منتخباتهم، وهو ما يعني أن كل لاعب لدينا سيخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا ضغط كبير على اللاعبين"، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

وتسبب تفشي فيروس "كورونا" على الموسم الجاري حيث تسبب في تأجيل انطلاقته نتيجة تأخر حسم الموسم الماضي، الذي توقف لمدة 4 أشهر في نصفه الثاني، وهو ما أدى لتأجيل الموسم الجاري، فضلا عن عدم حصول اللاعبين على فترة راحة مناسبة بين الموسم الماضي والجاري.