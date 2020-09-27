يستفز الهلال... تصريح محمد العويس عن "الطائرة" يثير الجدل

أثار حارس مرمى نادي الأهلي السعودي الجدل، بتصريحاته التي اعتبرها جمهور الهلال السعودي "مستفزة"، وذلك عقب تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء السبت.

وبعد انتصار الأهلي على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، خرج حارس المرمى الدولي محمد العويس بتصريحات اعتبرها البعض موجهة للهلال السعودي.

وخلال لقاء صحفي بعد انتصار الأهلي الصعب، أجاب العويس على سؤال حول مستوى الأهلي خلال المباراة فقال: "غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي. وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفل على الأخطاء ونصلحها فيما بيننا".

وأثار تصريح "الطائرة" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفز جماهير الهلال، التي شعرت بأن العويس كان يقصدهم بتعليقه، بسبب إقصائهم من البطولة وعودتهم للسعودية.

محمد العويس حارس #الأهلي السعودي: "غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعو النادي"



تصريح مو في محله ياعويس 🤚🏻 pic.twitter.com/8EDtd4sICY — بدر بندر 🇸🇦💚🤍 (@nochi1995) September 26, 2020

ورغم توضيح العويس لاحقا، أنه لم يقصد الهلال تحديدا، بل قصد جميع الفرق التي ودعت البطولة، إلا أن الانتقادات من جماهير الهلال لم تتوقف للعويس.

كابتن محمد العويس @mohadalowais .. افرح بتأهل فريقك وهذا حقك لكن الا تستطيع الفرح دون هذا التصريح ؟

شقيقكم الهلال خرج بظروف معروفة شيء منها تنظيمي وشيء منها صحي ، هل تعتقد ان حامل لقب البطولة وممثل بلادنا الكبير يستحق منك هذا التعليق .

اعرف انك زلقت بالتصريح .

نصيحتي اعتذر لاجلك pic.twitter.com/x01bg23DXh — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 26, 2020

وكتب العويس على حسابه الشخصي: "بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة لم أقصد نادٍ بعينه أقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة لا تفسروا الحديث حسب الأهواء وإن فهمت بغير مرادها. اعتذر".

الف مبروك أسودنا وجمهورنا الغالي

تستاهلون الفرحة وان شاء الله نواصل جهودنا لعيونكم وانتم تستاهلون

🇸🇦

بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة

لم اقصد نادٍ بعينه

اقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة

لا تفسروا الحديث حسب الأهواء

وإن فهمت بغير مرادها ــ اعتذر ــ

💚

مبروك لـ #الملكي — محمد العويس (@mohadalowais) September 26, 2020

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أقصى حامل لقب البطولة الهلال السعودي من البطولة، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد وإخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته الأخيرة بدور المجموعات، في قرار أثار الجدل.

يذكر أن الأهلي سيخوض الأسبوع المقبل دور ربع النهائي في البطولة، وستحدد القرعة مواجهته المقبلة.