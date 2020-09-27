بايرن ميونخ يخسر أمام هوفنهايم 4-1 في الدوري الألماني... فيديو

تلقى بايرن ميونخ الألماني بطل الثلاثية والفائز منذ أيام بالسوبر الأوروبي، هزيمة ثقيلة ومفاجئة بنتيجة 4-1 أمام هوفنهايم في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

تقدم إرمين بيكاشيتش وموناس دابور لأصحاب الأرض في الدقيقتين 16 و24، قبل أن يقلص جوشوا كيميش الفارق للبافاري في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، ضاعف هوفنهايم النتيجة بهدفين عن طريق أندريا كارماريتش في الدقيقتين 77 و92.

بهذه النتيجة يتصدر هوفنهايم جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من جولتين، بينما يقبع بايرن ميونخ في المركز السادس برصيد 3 نقاط.