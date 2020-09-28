أهداف مباراة ليفربول وأرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق ليفربول الفوز على ضيفه أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم أرسنال في الدقيقة 25 عن طريق أليكساندر لاكازيت، ورد ليفربول عن طريق الثلاثي ساديو ماني وأندي روبرتسون وديوجو جوتا في الدقائق 28 و34 و88.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط محتلا وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، بينما يقبع أرسنال في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.