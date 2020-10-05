الأهلي يعلن رسميا تفاصيل إصابة محمد الشناوي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي أجرى الشناوي أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، وأثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأوضح عبد الحفيظ، أن "الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي".

ولفت مدير الكرة إلى أن "اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي".

وتعرض الشناوي للإصابة أمس أثناء مبارة ناديه مع نادي "المقالون العرب" في الدوري الممتاز، وغادر الشناوي المباراة قبل أن يجري أشعة صباح اليوم أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.