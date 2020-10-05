الأهلي يعلن رسميا تفاصيل إصابة محمد الشناوي

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي أجرى الشناوي أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، وأثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
وأوضح عبد الحفيظ، أن "الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي".
ولفت مدير الكرة إلى أن "اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي".
وتعرض الشناوي للإصابة أمس أثناء مبارة ناديه مع نادي "المقالون العرب" في الدوري الممتاز، وغادر الشناوي المباراة قبل أن يجري أشعة صباح اليوم أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.
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