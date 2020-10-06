أنس جابر... أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة رولان غاروس لكرة المضرب

أصبحت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن هزمت المصنفة الثامنة أرينا سبالينكا.

أظهرت المصنفة 30 براعتها المعتادة لتتفوق على قوة سبالينكا وتتجاوز أفضل ما حققته سابقا في هذه البطولة حين وصلت إلى الدور الثالث عام 2017.

Through to R3 at @rolandgarros 🙌🙌🙌



Ons defeats 7-6 6-4 Nao Hibino to equal her best result in Paris 🇫🇷👏💪



🎥 @Eurosport_IT @Eurosport pic.twitter.com/co03BrmWTZ — Ons Jabeur Fan Club (@OnsJabeurFans) October 1, 2020

وتقدمت سبالينكا 5-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الافتتاحية، لكن سلسلة من الأخطاء سمحت للاعبة التونسية البالغ عمرها 26 عاما بانتزاع المجموعة.

وتراجع مستوى أنس البطلة السابقة لفرنسا المفتوحة للشابات أمام بعض الضربات القوية من سبالينكا لتفقد المجموعة الثانية في حوالي 20 دقيقة.



لكن اللاعبة التونسية، التي أصبحت أول عربية تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام، استجمعت قواها وتقدمت 3-صفر في المجموعة الحاسمة.

"I love slicing on clay. I know it really bothers some players. I love when the drop shot goes good. It gives me a good opportunity to be the master on the court"



(Ons after yesterday's match at @rolandgarros) 🤩



📸 @JJlovesTennis pic.twitter.com/OKxFISSXRW — Ons Jabeur Fan Club (@OnsJabeurFans) October 2, 2020

كما تقدمت أنس 4-صفر لكن سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء رفعت من مستواها لتظل في أجواء اللقاء.

وأنقذت سبالينكا ثلاث نقاط لخسارة المباراة والنتيجة 2-5، ثم حصلت على نقطة لكسر الإرسال في الشوط التالي. لكن أنس حافظت على تماسكها وحصلت على نقطة لحسم المباراة وأطلقت تسديدة رائعة من زاوية صعبة ثم حسمت الانتصار بإرسالها الأول.

وضمن منافسات الدور ثمن النهائي ستلتقي جابر، اليوم، مع الأمريكية دانييلا كولينز، التي أطاحت بالإسبانية جاربينيي موجوروزا في الدور الثالث من البطولة.