معلول لـ "سبوتنيك": لا أفكر بمحترفي أوروبا... وخريبين "ليس صغيرا"

واصل المنتخب السوري لكرة القدم معسكره المقام في دمشق، ضمن استعداداته لمبارتي أوزبكستان والإمارات، حيث أجرى اللاعبون تمريناً مفتوحاً أمام وسائل الإعلام على ملعب تشرين.

وعبر المدرب التونسي، نبيل معلول، لـ "سبوتنيك" عن رضاه لأداء وانضباط اللاعبين، لافتاً إلى العمل على تطبيق الخطط التي تدرب عليها المنتخب في الفترة الماضية، خلال مباراتي أوزباكستان والإمارات الشهر المقبل.

غياب السومة وميداني

وحول غياب عمر السومة والميداني عن المعسكر الحالي، بيّن المدرب نبيل معلول أن الأول لعب 5 مباريات مع ناديه الأهلي السعودي خلال 16 يوماً، وفي حال قدومه للمعسكر سيكون متعباً.

© Sputnik . Tariq Miri المنتخب السوري ضمن معسكره التدريبي المقام في دمشق

وأضاف: "أما عمرو ميداني المحترف في الاتحاد السكندري، فإن الدوري المصري مازال مستمراً، كما أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة الماضية، وسيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع".

محترفو أوروبا

وأشار المدرب التونسي إلى أنه لا يفكر باللاعبين السوريين في أوروبا، وإنما فقط بالموجودين لديه، إلا في حال كان هناك لاعب يتألق في الخارج.

وتابع: "عندما يكون هناك أي لاعب سوري يتألق مع ناديه سيفرض نفسه علينا، وسيأتي للمنتخب على الفور".

مستقبل خربين

وبالنسبة لوضع لاعب الهلال السعودي عمر خربين بعد خروجه من حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، قال معلول: "خربين ليس صغيراً وهو يعرف مستقبله وما يجب أن يفعله، وتمنيت أن يكون أساسياً في ناديه، لكنه يضم لاعبين متميزين في مركزه".

الصالح... العودة للدوري السوري

وتشهد قائمة المنتخب السوري حضور عددٍ من المحترفين لأول مرة في معسكر، تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول، وهم أحمد الصالح ومحمود المواس وعمر خربين وعمرو جنيات.

© Sputnik . Tariq Miri المنتخب السوري ضمن معسكره التدريبي المقام في دمشق

وأوضح اللاعب أحمد الصالح المحترف في العربي الكويتي لـ "سبوتنيك"، أن المعسكر الحالي يشهد قيام اللاعبين بتمارين حديثة وقوية من الناحية البدنية والتكتيك، وهذا ما كان ينقص جسم المنتخب سابقاً.

وحول عدم تأهل "نسور قاسيون" إلى المونديال، قال الصالح: "كان هناك ثغرات منعت الوصول إلى كأس العالم وقد تُحل، ويتطور الفريق أكثر من الفترات السابقة، مما قد يساعدنا بالتأهل".

وأكد الصالح العمل على تحقيق طموح وحلم الجماهير بالتأهل إلى المونديال لأول مرة في تاريخ المنتخب السوري، مشيراً إلى أن اللاعبين والكادر الفني يضعون ذلك نصب أعينهم.

وأوضح الصالح أنه "مستمر مع ناديه العربي خلال الفترة القادمة، نافياً الأخبار التي انتشرت في الفترة الماضية عن احتمال عودته لأحد الفرق السورية".

وكان العربي جدد عقد الصالح المعار من العهد اللبناني، في يوليو / تموز الماضي.

المواس: التأهل للمونديال

بدوره أشار لاعب أم صلال القطري سابقاً محمود المواس لـ "سبوتنيك" إلى أن معسكر المنتخب السوري الحالي؛ عبارة عن تمارين لياقة وتجهيز للاعبين من أجل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: "طموحنا هو الوصول إلى بعد نقطة في تصفيات كأس العالم للتأهل إلى المونديال لأول مرة".

© Sputnik . Tariq Miri المنتخب السوري ضمن معسكره التدريبي المقام في دمشق

وفي الشهر الماضي، أعلن المواس مغادرته أم صلال، على الرغم من تجديد عقده قبل ذلك، ثم اتجه اللاعب إلى سوريا وبدأ بالتدرب مع نادي الطليعة لتكثر الإشاعات حول مستقبله.

ورداً على ذلك قال المواس إن "طموح أي لاعب اللعب في أوروبا، وأعمل مع وكيل أعمالي لتحقيق ذلك، وحتى الآن هي مجرد اجتهادات، وخلال هذه الفترة سأعلن عن وجهتي القادمة.

وحول إمكانية لعبه مجدداً بالدوري السوري خلال السنوات القادمة، أكد المواس إمكانية حصول ذلك، مضيفاً أن "أي لاعب سوري سيعود إلى الدوري الذي لعب فيه بالبداية".

ويستمر معسكر "نسور قاسيون" الحالي حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن يلعب ودياً مع أوزباكستان يوم الـ 12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وأمام الإمارات في الـ 17 من الشهر نفسه، في أول اختبار تحت قيادة التونسي نبيل معلول.