نادال يهزم شوارتزمان ويبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للمرة الـ 13

أصبح رفائيل نادال على مسافة انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى، والبالغ 20 لقبا بعدما بلغ نهائي فرنسا المفتوحة للتنس بفوز مريح 6-3 و6-3 و7-6 على دييغو شوارتزمان، اليوم الجمعة.

وخسر نادال أمام المصنف 12 قبل نحو أسبوعين على الملاعب الرملية في روما، لكن بطل رولان غاروس 12 مرة أظهر أنه لا يزال الملك المتوج في فرنسا المفتوحة بعد أن حقق انتصاره 10 في 11 مواجهة مع منافسه الأرجنتيني.

وقال نادال خلال مقابلة في الملعب نقلتها "رويترز": "خسرت قبل أسبوعين ونصف في روما"، مضيفا:

أنا سعيد بالطريقة التي لعبت بها والتحسن الذي طرأ على الأداء. حققت اليوم انتصارا مهما.

وإذا حقق نادال الفوز، يوم الأحد، على نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس، فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيعادل رقم روجر فيدرر القياسي بالحصول على 20 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وبلغ اللاعب الإسباني نهائي فرنسا للمرة الـ 13 دون أن يخسر أي مجموعة في نسخة العام الجاري.