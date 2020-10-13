رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" موعد وتوقيت الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة السابعة على أرضية ملعب "كامب نو".

ونشرت الرابطة بيانا عبر موقعها الرسمي على "تويتر" تحدد فيه موعد مباريات الجولة السابعة، مشيرة إلى أن الكلاسيكو سيقام يوم السبت الموافق لـ24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

تعرف على مباريات الجولة السابعة في #LaLigaSantander و قمة 🔥الكلاسيكو🔥 ⏱🇪🇸 pic.twitter.com/vc2ZOFVmde — LaLiga (@LaLigaArab) October 13, 2020

وأضافت الرابطة أن المباراة، ستقام في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت إسبانيا، كي يكون الموعد مناسبا لجمهور الليغا في آسيا.

وقالت إنه بات معتادا إقامة مباراة الذهاب من الكلاسيكو في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الإياب ليلا في وقت الذروة للجمهور الإسباني.