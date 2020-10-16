انضمام الدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى صفوف نادي "وست هام" الإنجليزي... فيديو

أعلن نادي "وست هام يونايتد" الإنجليزي عن الحصول على خدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، على سبيل الإعارة من نادي "برينتفورد".

وينص الاتفاق بين الناديين على انضمام اللاعب في صفقة إعارة أولية لمدة موسم واحد، مع أولوية شراء عقده بصورة نهائية.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن وستهام تعاقد مع ابن رحمة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وعقب التوقيع قال سعيد بن رحمة: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا الفريق، وست هام هو ناد تاريخي وضخم في إنجلترا".

وأضاف: "لقد تحدثت إلى المدير الفني، لذلك أعرف بالضبط ما يتوقعه مني، سأحاول تلبية توقعاته على أرض الملعب، لأنه يثق بي وآمل أن أعيده إلى أرض الملعب".

وتابع: "أتشوق للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ألعب كرة القدم لأستمتع بنفسي أولاً وقبل كل شيء، ولكن من الممتع دائمًا أن تعرف أنك تنضم إلى الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، لذلك أتطلع بالتأكيد إلى إظهار ما يمكنني القيام به".

وانضم ابن رحمة لبرينتفورد في يوليو 2018، قادما من نيس الفرنسي، ولعب للنادي الإنجليزي 94 مباراة، سجل فيها 30 هدفا، وصنع 27.