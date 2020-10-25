نادي برشلونة يعلن إصابة كوتينيو لأجل غير مسمى

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو للإصابة في العضلة الخلفية بعد لقاء الفريق بالأمس أمام ريال مدريد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، ولم يوضح من خلاله الفترة المتوقعة لغياب اللاعب البرازيلي عن صفوفه.

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/7rgIlhy0TS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 25, 2020

وكتب النادي في البيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليبي كوتينيو أظهرت تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر".

وتغلب نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" التي جرت بينهما يوم أمس السبت ضمن إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وبنتيجة 3-1.