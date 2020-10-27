مقطع فيديو يفضح العلاقة السيئة بين إيسكو وزيدان...شاهد

يبدو ان العلاقة بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، ولاعب فريقه إيسكو، قد وصلت لطريق مسدود.

فقد التقطت عدسات الكاميرا محادثة بين اللاعب وعدد من لاعبي ريال مدريد خلال متابعتهم للقاء الفريق لـ"الكلاسيكو" والذي انتهى بفوز فريق العاصمة بثلاثة أهداف لهدف.

ونشرت قناة Movistar الإسبانية، مقطع الفيديو للحوار الذي دار بين إيسكو وعدد من لاعبي الملكي وهم جالسين على مقاعد الاحتياط.

وقال إيسكو لزملائه: "إذا أراد زيدان أن يخرجني من المباراة فهو يفعل ذلك في الدقيقة الـ50 أو الـ60، وفي بعض الأحيان يستبدلني بين الشوطين".

وأضاف: "أما في حال أراد زيدان إشراكي في أي لقاء من على مقاعد البدلاء، فإنه يفعل ذلك في الدقيقة الـ80".

Oye qué es esto. Isco quejándose de que Zidane no le da minutos cuando está pasadísimo de peso. Lo que me faltaba por ver, vamos. pic.twitter.com/fuCUPysuZW — 𝑷 𝒓 𝒂 𝒘 . (@Prawlitox) October 26, 2020

المثير في مقطع الفيديو أن زملاء إيسكو تعاملوا مع كلماته بغرابة شديدة، إذ دخل مارسيلو دا سيلفا في نوبة ضحك، بينما اكتفى لوكا مودريتش بابتسامة، في حين ظل لوكا يوفيتش يسمع بصمت وهو ينظر إلى هاتفه.