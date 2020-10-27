بارتوميو يعلن استقالته من رئاسة نادي برشلونة الإسباني

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو تقدم باستقالته، اليوم الثلاثاء، مع جميع أعضاء الإدارة.

وأكد مراسل قناة "بي إن سبورتس" في إسبانيا، عبر "تويتر" استقالة بارتوميو وكامل الإدارة.

🚨🚨🚨🚨🚨 استقالة رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وكامل الإدارة — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) October 27, 2020

وكان بارتومیو قد دعا، في وقت سابق من الیوم، لاجتماع استثنائي، بعدما أكد مجلس إقلیم كتالونیا عدم وجود معقوقات قضائیة أو صحیة لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

یشار إلى أن استقالة بارتومیو من رئاسة النادي، تأتي في ضوء التوتر واستمرار النتائج المخیبة لنادي برشلونة، لا سیما الھزیمة الأخیرة في الكلاسیكو أمام ریال مدرید بثلاثة أھداف لھدف.