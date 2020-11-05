السعودية تستضيف سباق "فورمولا 1" في جدة

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الخميس، أن السعودية ستستضيف سباقاً لأول مرة ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في جدة في 2021.

وكان من المفترض أن يتألف جدول موسم 2020 من 22 سباقا مع دخول سباق فيتنام لأول مرة وعودة سباق جائزة هولندا الكبرى لأول مرة في 34 عاماً، لكنه تقلص إلى 17 سباقاً بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

السعودية تستضيف سباقاً لفورمولا 1 في جدة 2021https://t.co/utyr2RgfPN pic.twitter.com/3R7L5h3y4v — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) November 5, 2020

​واستضافت السعودية، سابقا، سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهونغ كونغ والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.