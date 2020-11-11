3 نجوم يتصدرون ترتيب هدافي تصفيات أمم إفريقيا

وجاء كلا من فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا، ووهبي الخزري صانع ألعاب تونس، وفامارا ديدهيو مهاجم السنغال، في المركز الأول لهدافي التصفيات، برصيد 3 أهداف لكل منهما، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وفي المركز الثاني جاء 7 لاعبين برصيد هدفين لكل منهم وهم يوسف بلايلي وبغداد بونجاح (الجزائر) سيف الدين الخاوي (تونس) أرستيدي بانسيه (بوركينا فاسو) لالينا نومينجانهاري (مدغشقر) خاما بيليات (زيمبابوي) إيدسون ميكسير (موزمبيق).

يشار إلى أن مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا، تستأنف اليوم الأربعاء، بإقامة مباريات الجولة الثالثة بعد توقف دام لمدة عام كامل.

وكانت مباريات الجولة الثانية قد بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني من الماضي 2019، وبعدها تأجلت التصفيات في فترة التوقف الدولية الخاصة بشهري مارس ويونيو بسبب تفشي فيروس كورونا وتجميد كل المسابقات حول العالم مطلع العام الجاري للسيطرة على الوباء.

وتشهد التصفيات 6 مباريات أهمها كينيا وجزر القمر في السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، بالمجموعة التي تضم منتخب مصر وتوجو اللذان يلتقيان مساء اليوم، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط وخلفه كينيا ومصر بنقطتين وأخيرا توجو بنقطة واحدة.

كما يلتقي اليوم موريتانيا وبوروندي، والسينغال مع غينيا بيساو، وغينيا في مواجهة تشاد، والرأس الأخضر مع رواندا، وليبيا أمام غينيا الإستوائية.