الكشف عن سر استبعاد عمر خريبين من معسكر المنتخب السوري في الإمارات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، سر استبعاد السوري عمر خريبين مهاجم فريق الهلال السعودي، من قائمة منتخب سوريا.

جاء استبعاد السوري خريبين، من قائمة منتخب بلاده بعد مباراة أوزبكستان الودية الأخيرة، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب السوري، قرر استبعاد خريبين من معسكر سوريا المقام حاليا في الإمارات العربية المتحدة، بسبب تدخله في الأمور الفنية، وذلك وفقا لما أكده المدرب التونسي.

يشار إلى إلى أن المنتخب السوري، فاز على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمود المواس، ضمن الاستعدادات لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعتبر عمر خريبين من أهم اللاعبين في صفوف نادي الهلال، بالرغم من عدم مشاركته أساسيا، ولكن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، يعتمد عليه كورقة رابحة في بعض المباريات، وفقا لما نشره موقع "جول" الرياضي.

جدير بالذكر أن معسكر نسور قاسيون، يشهد غياب السوري عمر السومة، بسبب معاناته من الإصابة، حيث يشعر ببعض الآلام في الركبة، ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة لن تقل عن أسبوع.