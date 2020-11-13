إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، الذي نشره الاتحاد عبر موقع الرسمي، أن إصابة محمد صلاح تأكدت "رغم أنه لا يعاني من أي أعراض".

وأشار البيان إلى أن نتيجة باقي أعضاء بعثة المنتخب الوطني المصري جاءت سلبية.

وتابع البيان: "خضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول".

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه "بالإضافة إلي عزل محمد صلاح داخل غرفته، أيضا تم عزل كل المخالطين له، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد إعادة اختبار فيروس كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.

🔴 اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو ..... ⬇️⬇️



اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة#EFA pic.twitter.com/FIcB8QTxbp — EFA.eg (@EFA) November 13, 2020

وأكد أن "معامل وزارة الصحة المصرية أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

ووصل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين الماضي، للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب توجو والمقرر إقامتهما يومي 14 و17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.