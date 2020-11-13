شيك مفتوح من باريس سان جرمان لإغراء صخرة دفاع ريال مدريد

تحدثت تقارير رياضية إسبانية عن اهتمام نادي باريس سان جرمان الفرنسي بالحصول على مدافع ريال مدريد الذي لم يجدد عقده مع النادي الإسباني حتى الآن.

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير الذي نقلت تفاصيله صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي، أن "باريس سان جرمان مهتم بالتعاقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بالموسم القادم".

ووفق البرنامج فإن الفريق الباريسي مستعد لمنح راموس "شيكا على بياض" لإقناعه بالقدوم إلى باريس، هذا إلى جانب إعطاء "صخرة دفاع الريال خيار تحديد السنوات التي يوّد البقاء فيها مع سان جرمان".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تفكير إدارة ريال مدريد بالتخلص من راموس لتدعيم الوضع المالي للنادي الإسباني، وتمويل صفقات مستقبلية في طليعتها الفرنسي كيليان مبابي.

يذكر أن عقد راموس ينتهي مع النادي الملكي في يونيو 2021، إلا أنه يحق له التفاوض مع أي ناد يريده من بداية يناير/ كانون الثاني المقبل.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوبي إفريقيا.