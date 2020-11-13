"يويفا" يعاقب مورينيو ويغرم توتنهام

وأوضح "يويفا" في بيان، نقلته وسائل إعلام عديدة، أنه "تقرر إيقاف مورينيو لمدة مباراة واحدة، مع تغريم توتنهام مبلغ 25 ألف يورو" مشيرا إلى أن السبب هو كون المدرب، المثير للجدل، مسؤولا عن تأخر انطلاق ضربة البداية في مباراة توتنهام وأنتويرب ضمن منافسات الدوري الأوروبي والتي انتهت بخسارة السبيرز 0-1 في معقل النادي البلجيكي.

كما فرض يويفا غرامة مالية أخرى على توتنهام قدرها 3000 يورو، بسبب حجم شعار الشركة الراعية على قميص الفريق في المباراة المذكورة.

والسبيرز يقدم تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، مستويات رائعة، يحتل على إثرها، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي، المتصدر، بينما يشارك بنجوم الصف الثاني في منافسات المسابقة الأوروبية.

وكان توتنهام قد سقط في فخ الهزيمة ضد أنتويرب البلجيكي، بهدف نظيف، لكنه استعاد توازنه في الجولة الماضية، بانتصار على حساب لودوغوريتس البلغاري، بثلاثة أهداف مقابل هدف.