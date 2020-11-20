روسي يحقق رقما قياسيا في مسابقة الوقوف على المسامير لأطول مدة ممكنة

حطم المتسابق الروسي، ميخائيل سوريكوف، الرقم القياسي في مدة الوقوف على المسامير مع وزن إضافي 20 كلغ.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة حصرية مع المتسابق الروسي سوريكوف الذي استعد للبطولة التي تقام في بيلاروسيا، حيث استطاع تحطيم الرقم القياسي السابق واقفا على يديه على المسامير لمدة دقيقة و30 ثانية وحاملا على ظهره 20 كيلوغراما إضافيا.

وقال سوريكوف للوكالة أنه يهدي هذا الانجاز للشعب البيلاروسي، مشيرا أن "روسيا وبيلاروسيا هما دولتان متحدتان وشعبهما واحد حيث أشعر أنني أفتخر ببلدي روسيا وأشعر بنفس الشعور اليوم وأنا في بيلاروسيا حيث نجحت بتحقيق الانجاز".

وفقًا لسوريكوف، بدأ التحضير قبل شهرين من الإنجاز، شارحا مسيرته "في البداية نهضت بهدوء على أظافري، وبما أنه لا توجد طرق كان علينا تطوير طريقتنا في التمرين والاستعداد".