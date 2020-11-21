إيسكو يطالب بالرحيل عن ريال مدريد والإدارة ترد

طالب إيسكو من نادي ريال مدريد الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب خروجه من حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الشهور الأخيرة.

وبحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني، فإن اللاعب بالفعل ينوي الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، ولكن هذا المصدر لم يؤكد إذا ما كان هناك عرض قادم لـ إيسكو من أي نادي حتى هذه اللحظة.

ويمتلك إيسكو عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بـ 30 مليون يورو، ويبلغ من العمر 28 عاما.

ووافقت إدارة ريال مدريد على طلب إيسكو بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، شرط حصولها على عرض مقنع من الفريق الراغب في شرائه.

وكان اسم الإسباني قد ارتبط بفريق إيفرتون الإنجليزي خلال الأسابيع الماضية، ولكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفى تلك الأنباء تماما.