ريال مدريد يخسر نقطتين في صراع الدوري الإسباني

وغاب عن فريق المدرب زين الدين زيدان 7 لاعبين بسبب الإصابة والمرض، ومن بينهم الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لكن حامل اللقب تقدم في الدقيقة الثانية بضربة رأس طائرة من ماريانو دياز.
وتحسن أداء فياريال كثيرا في الشوط الثاني وبعد أن أضاع عدة فرص نجح المهاجم جيرار مورينو في التفوق على تيبو كورتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 76 عقب مخالفة من الحارس البلجيكي ضد البديل صمويل تشوكويزي.
وواصل فياريال البحث عن هدف الفوز وكاد أن يسجله عن طريق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، لكن كورتوا صمد ليتصدى لمحاولته.
ويحتل ريال مدريد، الذي خسر 4-1 أمام بلنسية في مباراته السابقة بالدوري، المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما يأتي فياريال ثانيا ولديه 19 نقطة.
⚽⚔ VILLAREAL - REAL MADRID— Diario AS (@diarioas) November 21, 2020
✅❌ Aprobados y suspensos del Madrid ante el Villarreal: sólo Carvajal y Mariano se salvan
✍ @as_marcoruizhttps://t.co/VQFID7JH3x
ويتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.
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