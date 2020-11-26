إهداء خاص لروح مارادونا في مباراة نابولي الليلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباراة نابولي أمام رييكا الكرواتي، مساء اليوم، في الدوري الأوربي، ستشهد إهداء خاصا لذكرى مارادونا.

ونشر "يويفا" بيانا قال فيه: "إذا كانت هناك مدينة واحدة في أوروبا مرتبطة إلى الأبد بدييغو مارادونا، فهي مدينة نابولي".

If there is one city in Europe forever associated with Diego Maradona, it is Naples.



At tonight's #UEL home game, Napoli fans will pay tribute to their favourite son. Read more 🔽 — UEFA (@UEFA) November 26, 2020

وأضاف: "الليلة، في مباراة الذهاب مع رييكا الكرواتي في الدوري الأوربي، سيحيي مشجعو نابولي ابنهم المفضل".

ولعب مارادونا مع "نابولي" بين عامي 1984 و1991، وساعد المدينة على الفوز بأول لقب لها في الدوري الإيطالي.

اعتبر نادي "نابولي" الإيطالي لكرة القدم أن وفاة نجمه السابق دييغو أرماندو مارادونا "ضربة مدمرة" للمدينة والنادي.

وقال المتحدث باسم النادي نيكولا لومباردو: "نحن في حداد، نشعر وكأننا ملاكم خرج من منصبه. نحن مصدومون".

وتوفي الأسطورة دييغو مارادونا، أمس الأربعاء، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما، وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.