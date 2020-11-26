أتعس يوم لكرة القدم... "فيفا" ينكس أعلامه في وداع الأسطورة مارادونا

نكس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأعلام، اليوم الخميس، في مقره في زيوريخ حدادا على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الشهير، دييغو أرماندو مارادونا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للاتحاد على "تويتر": "اليوم، تم تنكيس الأعلام جزئيا في بيت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونحن جميعا ننعي وفاة العظيم دييغو مارادونا".

Flags are flying at half-mast at the Home of FIFA today as we all mourn the passing of the late, great Diego Maradona. pic.twitter.com/44TuY1wCGT — FIFA.com (@FIFAcom) November 26, 2020

كما أعلن نادي برشلونة الإسباني، الذي لعب لصالحه "الفتى الذهبي" في ثمانينيات القرن الماضي، عن إجراء مشابه. فيما نشر ناديا بوكا جونيورز الأرجنتيني ونابولي الإيطالي مقاطع فيديو قصيرة تكريما لمارادونا الذي لعب في صفوفهما.

🔵🔴 Flags at half mast outside the Camp Nou in honour of Diego Maradona pic.twitter.com/ReSGMKseB2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2020

بدوره لم يتأخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تكريم روح الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعد ساعات على رحيله، حيث قرر أن يقف الجميع في كل الملاعب، دقيقة صمت تكريما لروح مارادونا، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بسكتة قلبية في منزله في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس.

وخرج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع، أمس الأربعاء واليوم الخميس، حدادا عليه، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق بوكا جونيورز لكرة القدم.