بث مباشر... مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏

يستعد عشاق كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا والعالم، مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، على مواجهة تاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
حراسة المرمى: أبو جبل
الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد عيد إسلام جابر
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكبالا
الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي
تشكيل فريقنا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/lMstzsA1Hs— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 27, 2020
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"
خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن
📄 إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي الزمالك— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020
🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Ab8hVCGQA7
🏟 ستاد القاهرة— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020
🚍 وصول رجال الأهلي ملعب المباراة
🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/3AiRWmapW5
استعداد 💪— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020
ترقب 🔍
تركيز 💯
🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/rIpMAhZIH1
استبعد الكاف المغربي رضوان جيد كحكما لتقنية الفيديو "الفار" بعد إصابته بفيروس كورونا وتم تعيين الزامبي جاني سيكازوي بدلا منه
☝️ Final Match— #TotalCAFCL (@CAF_Online) November 27, 2020
✌️ Teams
☝️ #TotalCAFCL Champion@ZSCOfficial | @AlAhly | #ZSCASC pic.twitter.com/H7KNz7Ci9Q
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