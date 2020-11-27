بث مباشر... مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏

تشكيل الزمالك حراسة المرمى: أبو جبل الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد عيد إسلام جابر الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكبالا الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي تشكيل فريقنا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/lMstzsA1Hs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 27, 2020

تشكيل الأهلي:‏ حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن 📄 إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي الزمالك



🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Ab8hVCGQA7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020

وصول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب 🏟 ستاد القاهرة

🚍 وصول رجال الأهلي ملعب المباراة



🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/3AiRWmapW5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بوضع كأس بطولة دوري ‏أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب

قامت اللجنة متواجدة باستاد القاهرة الدولي بتعقيم أرضية ‏الملعب ومقاعد البدلاء، وذلك قبل انطلاق مباراة نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

التقى الأهلي والزمالك في 9 مواجهات أفريقيا فاز فيها الأهلي 5 ‏مرات وتعادلا مرتين وللزمالك فوز وحيد في السوبر الأفريقي ‏

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الزمالك في 84 مباراة، فيما ‏حافظ الزمالك على شباك نظيفة في 58 مباراة

نجح الأهلي في تسجيل 328 هدف، فيما سجل الزمالك 229 ‏هدفا استعداد 💪

ترقب 🔍

تركيز 💯



🔴 #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/rIpMAhZIH1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020

التقى الأهلي والزمالك في 222 مباراة، فاز الأهلي بـ 95 مباراة فيما ‏تعادلا 76، وحقق الزمالك الفوز في 51 مباراة

يدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال‏ مصطفى غربال... من هو الحكم العائد من كورونا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك؟ اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة فريقي الأهلي والزمالك المصريين، المقرر إقامتها غدا الجمعة من منافسات نهائي أبطال أفريقيا. إقرأ المزيد قبل المباراة بساعات... إصابة أحد حكام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك بكورونا أعلن الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أحمد شوبير، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا المستجد، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بساعات قليلة والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي. إقرأ المزيد استبعد الكاف المغربي رضوان جيد كحكما لتقنية الفيديو "الفار" بعد إصابته بفيروس كورونا وتم تعيين الزامبي جاني سيكازوي بدلا منه

وأن يكون الفريقان هما الأهلي والزمالك الغريمان التقليديان وأقوى ‏فريقان في القارة السمراء يجعل هذا الحدث استثنائيا بالفعل