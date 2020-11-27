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    دوري أبطال أفريقيا

    بث مباشر... مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    يستعد عشاق كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا والعالم، مساء اليوم ‏الجمعة 27 نوفمبر‎/‎تشرين الثاني، على مواجهة تاريخية بين الأهلي ‏والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

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    • 18:21

      تشكيل الزمالك

      حراسة المرمى: أبو جبل

      الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد عيد إسلام جابر

      الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكبالا

      الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي

    • 18:21

      تشكيل الأهلي:‏

      حراسة المرمى : محمد الشناوي

      خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

      خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

      خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن

    • 18:20

      وصول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب

    • 18:20

      قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بوضع كأس بطولة دوري ‏أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب

    • 18:20

      قامت اللجنة متواجدة باستاد القاهرة الدولي بتعقيم أرضية ‏الملعب ومقاعد البدلاء، وذلك قبل انطلاق مباراة نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

    • 18:19

      التقى الأهلي والزمالك في 9 مواجهات أفريقيا فاز فيها الأهلي 5 ‏مرات وتعادلا مرتين وللزمالك فوز وحيد في السوبر الأفريقي ‏

    • 18:18

      حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الزمالك في 84 مباراة، فيما ‏حافظ الزمالك على شباك نظيفة في 58 مباراة

    • 18:18

      نجح الأهلي في تسجيل 328 هدف، فيما سجل الزمالك 229 ‏هدفا

    • 18:18

      التقى الأهلي والزمالك في 222 مباراة، فاز الأهلي بـ 95 مباراة فيما ‏تعادلا 76، وحقق الزمالك الفوز في 51 مباراة

    • 18:16

      يدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال‏

      لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي في مواجهة لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي، 22 أغسطس/ آب 2020

      مصطفى غربال... من هو الحكم العائد من كورونا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك؟

      اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة فريقي الأهلي والزمالك المصريين، المقرر إقامتها غدا الجمعة من منافسات نهائي أبطال أفريقيا.
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      لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي في مواجهة لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي، 22 أغسطس/ آب 2020

      قبل المباراة بساعات... إصابة أحد حكام نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك بكورونا

      أعلن الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أحمد شوبير، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا المستجد، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بساعات قليلة والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
      إقرأ المزيد

      استبعد الكاف المغربي رضوان جيد كحكما لتقنية الفيديو "الفار" بعد إصابته بفيروس كورونا وتم تعيين الزامبي جاني سيكازوي بدلا منه

    • 18:02

      وأن يكون الفريقان هما الأهلي والزمالك الغريمان التقليديان وأقوى ‏فريقان في القارة السمراء يجعل هذا الحدث استثنائيا بالفعل

    • 18:02

      يصف الكثير من عشاق كرة القدم أن تلك هي مباراة القرن أو مباراة ‏العمر لأن هذا حدث استثنائي لم يحدث من قبل أن يكون هناك ‏فريقان من نفس الدولة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

    نقل نصي مباشر
    بث مباشر... مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏
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