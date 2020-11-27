أهداف الأهلي والزمالك (2-1)... فيديو

حصد النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

الهدف الأول الرائع في #نهائي_القرن للأهلي عن طريق عمرو السولية ⚽️🔴🦅pic.twitter.com/l9VzdUvtfZ — Yallakora (@Yallakoranow) November 27, 2020

​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

هدف التعادل الرائع في #نهائي_القرن للزمالك عن طريق شيكابالا ⚪️🏹⚽️pic.twitter.com/nOmiKiIzMp — Yallakora (@Yallakoranow) November 27, 2020

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

هدف التاسعة.. صاروخية من مجدي أفشة تتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 🚀🔴🦅pic.twitter.com/kSWn4Mycmu — Yallakora (@Yallakoranow) November 27, 2020

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.