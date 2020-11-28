أتليتيكو مدريد يحقق انتصاره السادس ويلحق بصدارة ترتيب الدوري الإسباني

حقق أتليتيكو صاحب المركز الثاني انتصاره السادس على التوالي في الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة من 9 مباريات، في قمة مبارايات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل أتليتيكو مدريد على مكافأة لإصراره عندما انتزع الفوز بهدف نظيف على مضيفه فالنسيا بفضل هدف عكسي متأخر ليتساوى في رصيد النقاط مع ريال سوسيداد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وأهدر الضيوف الفرصة تلو الأخرى، حتى دخل يانيك كاراسكو منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية لترتطم الكرة في ساق مدافع فالنسيا توني لاتو لتسكن مرماه بالخطأ في الدقيقة 79، بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وجاء الهدف العكسي بالصدفة، لكنه كان مستحقا، بعدما هيمن فريق المدرب دييجو سيميوني على المباراة وأطلق 14 تسديدة على المرمى تصدى لها حارس فالنسيا، خاومي دومينيك، بينما أبعد المدافع دانييل فاس الكرة من على خط المرمى.

يذكر وأن أتليتيكو مدريد لديه فرصة كبيرة للانفراد بالصدارة، كونه متأخر عن ريال سوسيداد بمباراة مؤجلة.