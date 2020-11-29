كاسيميرو يشن هجوما على تقنية "الفار" ويوضح سبب إصابة هازارد

شن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هجوما عنيفا على تقنية التحكيم بالفيديو "الفار"، لزعمه عقب نهاية المباراة وخسارة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، أنها كانت سببا في خسارة فريقه لنقاط المباراة بالأمس.

وأكد كاسيميرو في تصريحات نشرها موقع نادي ريال مدريد الرسمي على أن "فريقه كان هناك شك حول ركلتي جزاء له خلال المباراة، وأن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" موجودة لمساعدة حكم الساحة في الألعاب الصعبة ويجب اللجوء إليها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الدوري الإسباني به عدد من الحكام المتميزين".

ورفض لاعب الوسط الدولي التعليق على ركلتي الجزاء المحتملتين لفريقه، ولم يحتسبهما الحكم، بينما أوضح أن اللاعبين فعلوا ما بوسعهم لحصد النقاط الثلاث.

وقال كاسيميرو: نريد احتساب ركلة جزاء لصالحنا، ولكن الحكم هو صاحب القرار، وكذلك الفريق المساعد له في الغرفة من حكام الفيديو.

وأوضح كاسيميرو، أن "فريقه بذل كل ما في وسعه للفوز بالمباراة، وقال:

أعتقد أننا قاتلنا، وحاولنا، وبذلنا أقصى ما في وسعنا، ولكن فريق ألافيس دخل المباراة بشكل جيد جداً خلال أول 15-20 دقيقة، وسجل هدفا، بينما أهدرنا العديد من الفرص، وعندما لا تسجل، فهناك منافس يلعب كرة القدم، سيسجل.

وأكد اللاعب الدولي أن "لاعبي ريال مدريد باتوا مجبرين على تقديم كل شيء داخل الملعب، لتعويض ما فاتهم"، مؤكدا أن "الأداء بشكل عام كان جيدا على مدار الـ90 دقيقة خلال مباراة ألافيس".

وانتقد كاسيميرو ضغط المباريات الكبير بين الموسم الماضي والجاري، محملاً إياه سبب إصابة زميله الموهوب البلجيكي إيدن هازارد، صانع ألعاب ريال مدريد.

وبعد مرور 11 جولة من عمر الليجا الإسبانية التي يحمل ريال مدريد لقبها في الموسم الماضي، يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال سوسييداد، المتصدر حتى الآن بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد، ولعب الأخير مباراة أقل.

ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة من بداية الدوري الإسباني في الموسم الجاري، أمام نظيره خيتافي.

وتعرض إيدن هازارد أمس السبت خلال لقاء ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس إلى إصابة في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، وغادر الملعب قبل انتهاء النصف ساعة الأولى.

وسيخضع البلجيكي، اليوم الأحد، إلى فحص بالموجات فوق الصوتية للوقوف على نوعية الإصابة وإذا ما كانت عضلية أم مجرد كدمة.