ستصبح الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، بعد اختيارها لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة "سكاي سبوت": إن الفرنسية البالغة من العمر 37 عامًا ستدير مباراة يوفنتوس ودينامو كييف، المقرر إقامتها في ملعب أليانز في تورينو يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وكانت فرابارت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي وقادت نهائي كأس السوبر الأوروبي في عام 2019، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ظهرت لأول مرة في الدوري الأوروبي.

وأدارت فرابارت مباراة ليفربول وتشيلسي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي في السوبر الأوروبي، وكذلك أدارت مباراة ليستر سيتي وزوريا في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 بصحبة برشلونة عن المجموعة السابعة، حيث يملك 9 نقاط من 4 مباريات متأخرا بـ3 نقاط عن برشلونة قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.