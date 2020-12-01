بث مباشر... مباراة شاختار وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تابعوا معنا، مباراة الإياب بين فريقي شاختار الأوكراني وريال مدريد الإسباني في الجولة الـ 5 لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الملكي على أرضه بنتيجة 3-2.
1️⃣ | 0-0 | ¡Arranca el partido en Kiev!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 1, 2020
▶️ @FCShakhtar - @RealMadrid
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/9vff2xwvz7#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/iLwP39aLzO
🥅🧤 ¡@thibautcourtois bajo palos!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/aTuzgViLZN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 1, 2020
🤍 ¡VAMOS REAL! 🤍#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/VqCbJXLKgi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 1, 2020
💪🏻 Концентрация перед матчем! Разминка Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2020
Давайте сделаем это! 👊🏻 #UCL
Следите за суперпоединком #ШахтерРеал онлайн: https://t.co/vOMK1bSOCb. pic.twitter.com/Rii2ly8Oof
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @FCShakhtar! @Liberbank | #HalaMadrid pic.twitter.com/TEc4pImQzR— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 1, 2020
⚒ Состав «Шахтера» на матч с «Реалом» в @ChampionsLeague 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2020
Следите за суперпоединком онлайн: https://t.co/vOMK1captJ.#UCL #ШахтарРеал pic.twitter.com/fcZry4BdoK
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