بث مباشر... مباراة شاختار وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كروس أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع.

ركلة ركنية لصالح ريال مدريد من جهة اليسار.

التبديل الأول لفريق شاختار دونتسك. دخول دنتينيو لاعب وسط وخروج جونيو مورايس المهاجم

لوكاس فاسكيز ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع بسهولة.

مودريتش أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة بنزيمة ولكن شتتها الدفاع.

ميكولا ماتفيينكو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع.

نزول اللاعب جونيور مورايس لأرضية الملعب مجدداً بعد تلقيه العلاج.

سقوط اللاعب جونيور مورايس على أرضية الملعب مصاباً بعد التدخل الأخير ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

بطاقة صفراء للاعب رافاييل فاران بعد تدخل قوي على جونيور مورايس.

مودريتش أرسل تمريرة بينية لبنزيمة خلف المدافعين فسدد الأخير الكرة بقوة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس أناتولي تروبين بثبات.

محاولات من لاعبي الفريقين للسيطرة على وسط الملعب ولعب حذر حتى الأن.

سجال بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

كريم بنزيمة أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها أسينسيو بتسديدة مباشرة من أمام المرمى ولكن ارتطمت بالقائم وخرجت خارج الملعب.

فيكتور كوفالينكو استلم تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بيده لتضيع فرصة قوية لشاختار.

تمريرات بين لاعبي مدريد في منتصف الملعب.

ويحتل شاختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط وخلفه إنتر متذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين.