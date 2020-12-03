رسميا... الزمالك يعلن ضم أمير عادل لمدة 4 مواسم

وقع اللاعب الدنماركي من أصل مصري، أمير عادل، اليوم الخميس، لنادي الزمالك المصري.

أعلن نادي الزمالك، ضم أمير عادل لصفوف الفريق الكروي، بدءا من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

جاء توقيع عادل للزمالك، بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورج النرويجي، وفقا للموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وقال النادي إن أمير عادل وقع للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم، بشكل رسمي، في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد.

يشار إلى أن أمير عادل يعد الصفقة الثانية للزمالك في فترة الانتقالات الجارية، بعدما أعلن النادي الأبيض تعاقده بصورة رسمية مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

ووقع حمزة المثلوثي للزمالك، قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده رفقة "عاصمة الجنوب".