مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي".

وتابع: "ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم، لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية، فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا".

وأضاف: "وأخيرا، لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزءًا من الفوضى في مصر".

وأوضح منصور: "اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهة لفخامة رئيس الجمهورية، سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلى رئيسه، وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

وتوعد الرئيس السابق لنادي الزمالك، أمس الأربعاء، بالكشف عن أبعاد مؤامرة مزعومة تحاك ضد نادي الزمالك، وسط أنباء يتم تداولها عن منعه من السفر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" إنه سيكشف عن أبعاد المؤامرة التي تحاك ضد نادي الزمالك عقب صلاة الجمعة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه النتائج.

يذكر أن نادي الزمالك ودّع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي، مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي.