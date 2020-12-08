من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي... تهنئة من ريال مدريد لفريق الأهلي المصري

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني، نادي الأهلي المصري، بعد حصوله على البطولات الثلاث، الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال إفريقيا، لكن اللافت أن التهنئة وردت إلى الأهلي بطريقة غريبة.

وجاء في نص التهنئة التي نشرتها صفحة النادي الأهلي الرسمية على "فيسبوك":

"من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الأفريقي"

"نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا.. بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به.. نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".

يشار إلى أن النادي الأهلي المصري نجح مؤخرا في الحصول على لقب الدوري المصري رقم 42 في تاريخه، إلى جانب فوزه التاسع بدوري أبطال أفريقيا، ثم حصوله مؤخرا على كأس مصر للمرة الـ37، لتكتمل الثلاثية الثانية في تاريخ النادي الأهلي، بحسب الموقع الرسمي.