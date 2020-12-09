معلا لـ"سبوتنيك": سوريا تستضيف كأس العالم للسباحة... ونستعد لمواجهة السعودية وقطر في كرة السلة

أقام الاتحاد الرياضي العام في سوريا حفل تكريم لبعثة منتخب كرة السلة بمدينة الجلاء الرياضية في دمشق، بعد فوزه على نظيره الإيراني ضمن النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، لـ"سبوتنيك" أن ما حققه المنتخب السوري من فوز على إيران كان إعجازاً في السابق، داعياً إلى نسيان هذا الانتصار والبدء بالتفكير والتحضير لمباراتي السعودية وقطر.

© Sputnik . Tareq Miri حفل تكريم لبعثة منتخب كرة السلة بمدينة الجلاء الرياضية في دمشق

وسيكون المنتخب السوري لكرة السلة على موعد مع نظيره السعودي يوم 18 شباط/ فبراير المقبل، بينما يلتقي قطر في الـ 21 من الشهر نفسه.

وأضاف معلا: "يجب أن نذهب إلى أي بطولة لتحقيق الانتصار، وهناك استحقاقات قادمة منها البطولة العربية خلال الشهر الثاني من العام القادم في الإمارات"، مطالباً اللاعبين بالعمل على كسب ميدالية خلال البطولة.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بالتشارك مع السعودية، فيما تعتلي إيران الصدارة بـ 7 نقاط وقطر بقاع المجموعة بـ 5 نقاط.

وأكد معلا تقديم جميع أنواع الدعم للمنتخب الذي بات "يسير في الطريق الصحيح" وفق وصفه، مبيناً أن الاتحاد سيعمل على تجديد الثقة باللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة التي تتولى أمور اللعبة بعد استقالة الاتحاد السابق بقيادة جلال نقرش.

© Sputnik . Tareq Miri حفل تكريم لبعثة منتخب كرة السلة بمدينة الجلاء الرياضية في دمشق

وكانت وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة في سوريا على استقالة رئيس وأعضاء اتحاد اللعبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وشكلت الجمعية لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد برئاسة علاء جوخه جي وعضوية كل من طريف قوطرش وسلام علاوي وإياد السباعي.

وعلى هامش حفل التكريم كشف رئيس الاتحاد الرياضي العام عن موافقة الاتحاد الدولي للسباحة على استضافة سوريا لمنافسات كأس العالم للمسافات الطويلة في العام المقبل ولمدة أربع سنوات متتالية، بعد إقامة سباق تشرين في البلاد خلال الفترة الماضية وتكاملية التنظيم وتوظيف التقنيات المتاحة لمواكبته كتصويره من تحت الماء.