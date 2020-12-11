مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة كرستيانو رونالدو

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم نجمه السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو، بعد 12 عاما على رحيله عن النادي الإنجليزي.

عقد رونالدو مع اليوفي لا يزال ساريًا حتى صيف 2022، وقد سبق وأن أكدت إدارة البيانكونيري على أن مستقبل الدولي البرتغالي مضمون في أليانز ستاديوم.

وأشار موقع "goal" الرياضي، إلى أنه ثمة مساعي من إدارة مانشستر لإعادة رونالدو إلى أولد ترافورد مرة أخرى، مستعينين بقدرة مالية ضخمة لإتمام الصفقة.

ووفقًا للتقرير، فإن شركة شيفورليه للسيارات التي ترعى مانشستر يونايتد على استعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل جلب رونالدو وذلك نظرًا للقيمة التسويقية الأسطورية التي يتمتع بها اللاعب وما ستدره على الشركة من أموال طائلة.

بمجرد أن وقع رونالدو ليوفنتوس، ارتفعت قيمة أسهم النادي في صيف 2018 بنسبة 30%، هذا إلى جانب ما جنته شركات السيارات الراعية لقميص السيدة العجوز من أموال باهظة هي الأخرى.

الجدير بالذكر أن صفقة بهذا الحجم قد تضع ضغوطًا على منافسي مانشستر يونايتد في إنجلترا، فإذا كان هناك راعيًا سيدفع مبالغ طائلة لتمويل صفقة كهذه، قد يُثير رعاة آخرون لأندية أخرى أزمات لدى إدارات في طبيعة تمويل الرعاة لها، كليفربول مثلًا.