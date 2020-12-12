ديربي العاصمة الإسبانية يجمع ملياري دولار على أرضية الميدان

تتجاوز قيمة لاعبي قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد مليار ونصف مليار يورو (نحو 1.82 مليار دولار)، في مباراة مرتقبة تجمع الفريقين اليوم السبت بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني "الليغا".
ووفق ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية من تفاصيل في تقرير تلفزيوني مطول، اليوم السبت، تبلغ القيمة السوقية لريال مدريد 842 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي أتلتيكو مدريد 776 مليون يورو.
ويمتلك ريال مدريد 7 لاعبين تتجاوز قيمتهم السوقية الـ 50 مليون يورو هم: كورتوا (75 مليون يورو)، رافاييل فاران (70 مليون يورو)، فيديريكو فالفيردي (70 مليون يورو)، كاسيميرو (65 مليون يورو)، إدين هازارد (60 مليون يورو)، توني كروس (50 مليون يورو) وفينيسيوس جونيور (50 مليون يورو).
وفي أتلتيكو مدريد يتواجد 6 لاعبين تتجاوز قيمتهم السوقية الـ50 مليون يورو، هم: جواو فيليكيس (100 مليون يورو)، أوبلاك (90 مليون يورو)، ساؤول نيجيز (70 مليون يورو)، خوسيه ماريا خيمينيز (70 مليون يورو)، كوكي (60 مليون يورو) ورينان لودي (50 مليون يورو).
ويتصدر "الروخيبلانكوس" الترتيب بـ26 نقطة من 10مباريات، بينما يحل "الميرينغي" في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.
تقابل الفريقان في 276 مناسبة رسمية في كافة البطولات، انتهت بفوز ريال مدريد في 141 مباراة و68 انتصارًا لأتلتيكو و67 تعادلاً، وسجل الفريقان أهدافًا بإجمالي 882 هدف في تاريخ ديربي مدريد، من بينها 474 هدف لصالح المرينغي و348 للروخيبلانكوس.
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