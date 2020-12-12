بث مباشر… مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

انطلقت مباراة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، حيث يستعد الفريقان لخوض لقاء قوي وسيكون له تأثير كبير في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني.
✈️⚽💥 بضربة رأسية من كاسيميرو نتقدم في #الديربي!#ريال_مدريد_اتلتيكو pic.twitter.com/vm8EOrtwTg— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
بدأ بركلة ركنية من الطرف الأيمن، عن طريق كروس على رأس كاسميرو، الذي سددها رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى حارس أتليتكو مدريد
⚽ د.15 جووووووووووووووووووول @Casemiro !!!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
ريال مدريد 1-0 أتلتيكو مدريد
#هلا_مدريد 👊 #FIFA21 pic.twitter.com/PZEG6o1taV
👑 الملكي 👑#ريال_مدريد_اتلتيكو | #الديربي pic.twitter.com/XiMBefS1Aq— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
⏱ د 1 | #ريال_مدريد_أتليتي 0️⃣-0️⃣— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 12, 2020
⚽️◀️ ينطلق الدربي
هيا أتليييييتييييي❗️❕
🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/S0vsyJnJKX
▶️ الحكم يعلن بداية المباراة— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
👑 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 🔴⚪
📱 https://t.co/wWe7o9ucvw
💻 https://t.co/df9Id9qgGn
#هلا_مدريد 👊 #الديربي pic.twitter.com/GSxzCRgc0Q
على أتم الاستعداد؟ 🔥— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 12, 2020
🔴⚪️ #آوبا_أتليتي | ⚽️#ريال_مدريد_أتليتي pic.twitter.com/vT2p247hi7
📋 قائمة المشاركين للأتليتي— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 12, 2020
🔴⚪ #آوبا_أتليتي |⚽ #ريال_مدريد_أتليتي pic.twitter.com/HeYYXfMnvE
📋✅ معكم التشكيلة 🆚 أتلتيكو!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
© @SergioRamos
#️⃣ #ريال_مدريد_أتليتي | #الديربي pic.twitter.com/XjwftGfwlp
🎥🔥 مباشر | تدريبات الاحماء قبل مواجهة #الديربي! #ريال_مدريد_اتلتيكو | #هلا_مدريد https://t.co/C9FDTEin4h— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
🎩 @SergioRamos#ريال_مدريد_اتلتيكو | #هلا_مدريد pic.twitter.com/ryt0chpCRb— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
👌 الملكي على استعداد تام للـ#ديربي !#ريال_مدريد_اتلتيكو | #هلا_مدريد pic.twitter.com/CsCMD6JJUl— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
⏱ بدأ العد التنازلي ⌛#ريال_مدريد_اتلتيكو | #هلا_مدريد pic.twitter.com/Ipvcd7SMtR— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
💥 @lukamodric10— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 12, 2020
💥 @vinijr#ريال_مدريد_اتلتيكو | #الديربي pic.twitter.com/cjFumBTAH3
📋تشكيل الفريقين— Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 12, 2020
ريال مدريد للحاق بالقمة🔝
أتليتكو مدريد لتأكيد الصدارة💪
ريال مدريد🆚أتليتكو مدريد
توقعاتك لنتيجة المباراة👀#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/6hrXSKElE3
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)