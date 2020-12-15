"فرانس فوتبول" تعلن تشكيلتها لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم... صورة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم، التي شملت أهم الأسماء في كرة القدم العالمية ومن بينها الأسطورة الراحل مؤخرا دييغو مارادونا.

التشكيلة جاءت بعد استفتاء شارك فيه 140 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

ونشرت المجلة على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" يوم الاثنين، تشكيلة اللاعبين الأفضل، التي تصدرها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بجوار صديقه البرازيلي "الجوهرة" بيليه.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

وجاءت التشكيلة كالآتي:

في حراسة المرمى، حارس منتخب الاتحاد السوفياتي الأسبق ليف ياشين.

وفي خط الدفاع، اللاعب البرازيلي كافو في مركز الظهير الأيمن، والألماني فرانز بيكنباور في قلب الدفاع، في حين حلّ الإيطالي باولو مالديني في مركز الظهير الأيسر.

وفي خط الوسط، وقع الاختيار على اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز، ويجاوره الألماني لوثر ماتويس، بالإضافة إلى الأسطورتين مارادونا وبيليه.

أما خط الهجوم، فضم 3 من أبرز الهدافين بقيادة الظاهرة البرازيلي المعتزل رونالدو، ومعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.