آخر تطورات إصابة لاعبين في منتخب مصر للشباب بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، آخر تطورات إصابة عدد من لاعبي منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة.

وقال إن نتيجة المسحة أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين.

وتابع أنه "بالنسبة للجهاز الفني والإداري ما زال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأشار إلى أنه "تم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس".

وكان منتخب مصر للشباب قد توجه، أمس الثلاثاء، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما جهز الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة، بحسب بيان اتحاد الكرة المصري.

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

ونقل موقع "في الغول" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، قوله: "إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر".