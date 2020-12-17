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    فرجاني ساسي

    اتحاد الكرة المصري يكشف عن دور فرجاني ساسي في حل الأزمة المالية لمنتخب الشباب في تونس

    © AFP 2020 / FILIPPO MONTEFORTE
    رياضة
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    كشف اتحاد الكرة المصري عن دور اللاعب التونسي فرجاني ساسي المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري، في أزمة منتخب الشباب المتواجد في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الموهلة لكأس الأمم.

    قال جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن ساسي ساعد على حل الأزمة المالية لمنتخب مصر للشباب، وقدم له الشكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "اللعيب" على فضائية "أم بي سي مصر".

    وتعرض 14 لاعبًا من صفوف منتخب مصر للشباب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة ليبيا في الجولة الأولى، التي لم يلعبها الفريق واعتبره "كاف" مهزوما بسبب عدم اكتمال قائمة الفراعنة.

    ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا.

    وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: "منتخب مصر للشباب له ميزانية محددة، ولكن كانت هناك متغيرات طلبت أن تكون هناك ماديات أكثر، لأننا نجري مسحات خارجية والحجز في المستشفى".

    وتابع: "لو أرسلنا الأموال من خلال البنك كانت ستأخذ أيام، والإداري في القاهرة معه المبلغ وأعطى 10 آلاف دولار لفرجاني ساسي في مصر لكي يسلم المبلغ لنا في تونس".

    وأضاف: "نشكر فرجاني ساسي على وصول المبلغ لنا بأقصى ما يمكن عن طريق شخص من تونس"، مشددا على أن "هذا تصرف من الإداري الذي معه الأموال وتصرف بشكل أسرع".

    وكذب جمال محمد علي ما يتداول عن قيام ساسي بدفع تكاليف الإقامة للمنتخب من ماله الخاص، وقال علي: "كل ما يُقال أن فرجاني دفع من جيبه الخاص غير صحيح، وغير منطقي أن يدعم أحد منتخب مصر، هذا كلام ليس له أساس من صحة".

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    أخبار الرياضة, مصر, فرجاني ساسي
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