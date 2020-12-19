كلوب يهاجم أندية الدوري الإنجليزي

هذا ورفضت معظم الأندية الإنجليزية تمديد العمل بقرار التبديلات الخمس مع بداية الموسم الحالي 2020/2021.
وأصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بإتاحة العمل بقانون التبديلات الخمس في الدوريات المحلية والبطولات الدولية حتى انتهاء الموسم الحالي إلا أن أندية البريمييرليغ صوتت مجددا ضد ذلك القانون.
🗣 "I can't do you a favour again to create headlines, everyone knows my opinion about the case. Pretty much only them in Europe voted against it"— Football Daily (@footballdaily) December 18, 2020
Jurgen Klopp's reaction to Premier League clubs voting against 5 substitutions pic.twitter.com/w2kMmYff7u
وقال كلوب: "الكل يعرف أن 10 أندية صوتت ضد قانون التبديلات الخمس".
وواصل: "أندية الدوري الإنكليزي هي فقط من صوتت ضد القانون في العالم كله لا أعرف أي اتحادات أخرى لديها ثلاث تبديلات فقط".
وتابع: "يجب أن يكون هناك سبب وجيه لذلك".
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