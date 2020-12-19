كلوب يهاجم أندية الدوري الإنجليزي

عبر الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ​ليفربول​ الإنجليزي عن دهشته من تصويت أندية الدوري الإنجليزي مرة أخرى ضد مسألة تطبيق التبديلات الخمسة.

هذا ورفضت معظم الأندية الإنجليزية تمديد العمل بقرار التبديلات الخمس مع بداية الموسم الحالي 2020/2021.

وأصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بإتاحة العمل بقانون التبديلات الخمس في الدوريات المحلية والبطولات الدولية حتى انتهاء الموسم الحالي إلا أن أندية البريمييرليغ صوتت مجددا ضد ذلك القانون.

🗣 "I can't do you a favour again to create headlines, everyone knows my opinion about the case. Pretty much only them in Europe voted against it"



Jurgen Klopp's reaction to Premier League clubs voting against 5 substitutions pic.twitter.com/w2kMmYff7u — Football Daily (@footballdaily) December 18, 2020

وقال كلوب: "الكل يعرف أن 10 أندية صوتت ضد قانون التبديلات الخمس".

وواصل: "أندية الدوري الإنكليزي هي فقط من صوتت ضد القانون في العالم كله لا أعرف أي اتحادات أخرى لديها ثلاث تبديلات فقط".

وتابع: "يجب أن يكون هناك سبب وجيه لذلك".