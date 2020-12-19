مورينيو يرد بسخرية على فوز كلوب بجائزة "أفضل مدرب"

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي على فوز الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب للعام، بسخرية.

وقال مورينيو الذي يرى أن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، هو الأحق بالجائزة، قائلا "في تقديري أن الفرصة الوحيدة التي سيفوز بها فليك بجائزة الأفضل ستأتي حينما يفوز ببطولتين جديدتين أو ثلاث بطولات".

مضيفا "ولذا فربما إذا فاز فليك بسبعة ألقاب في موسم واحد، ربما يحصل على جائزة أفضل مدرب. أعتقد أنه فاز فقط بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والدوري الألماني الممتاز وكأس ألمانيا، وبطولة كأس السوبر الأوروبية، وكأس السوبر الألمانية".

واختتم قائلا "كم أنت مسكين يا فليك، أعتقد أن الفرص الوحيدة المتاحة أمامه لحصد جائزة أفضل مدرب هو أن يحصل على بطولتين أو ثلاث إضافية"، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

هذا واختار "فيفا" الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدير فني في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.