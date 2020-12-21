أهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي (2-1)... فيديو

حقق نادي "النصر" السعودي فوزا صعبا على منافسه "الباطن" في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن النصر من الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، بعدما سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا للاعب النصر خالد الغنام، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

​غير أن الغنام عاد وأحرز هدفًا آخر في الدقيقة 86، ثم أضاف نور الدين امرابط الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 91 عن طريق ركلة جزاء. وبعدها بدقيقتن أحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 94.

ونجح النصر في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم بعد سلسلة من التعثرات ونزيف النقاط في 6 خسائر وتعادل واحد، ورفع رصيده إلى 7 نقاط.