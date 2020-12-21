أهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي (2-1)... فيديو

تمكن النصر من الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، بعدما سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.
وألغى الحكم هدفا للاعب النصر خالد الغنام، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الباطن 1 : 2 #النصر#الباطن_النصر pic.twitter.com/mTGZa9vWwd— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020
غير أن الغنام عاد وأحرز هدفًا آخر في الدقيقة 86، ثم أضاف نور الدين امرابط الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 91 عن طريق ركلة جزاء. وبعدها بدقيقتن أحرز فابيو أبرو هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 94.
ونجح النصر في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم بعد سلسلة من التعثرات ونزيف النقاط في 6 خسائر وتعادل واحد، ورفع رصيده إلى 7 نقاط.
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