ماذا قال عمر السومة بعدما أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي... فيديو

عبر اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، عن سعادته بحصوله على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي.

وقال السومة خلال حديثه لقناة الرياضية، "الحمد لله فخور جدًا بنفسي، وأشكر جماهير النادي التي وقفت معي ودعمتني، ولازال في الإمكان حصد مزيد من الأرقام القياسية".

وجاءت تصريحات السومة بعد هدفه في شباك الفتح، في المواجهة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز فريقه 1-0، حيث تخطى السعودي ناصر الشمراني الذي يملك في رصيده 126 هدفا.

وعلق السومة على المباراة قائلا "الحمد لله على الفوز، المباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق منظم، يمتلك عناصر قوية لا ينقصها سوى المهاجم فقط، ومارس الضغط علينا بشكل مميز خاصة، وفشلنا في استغلال الفرص، لنبقى على أعصابنا لآخر المباراة، حتى حسمنا المباراة لصالحنا".

وتحدث السومة عن تأثره بإصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، قائلا: "قبل الإصابة كنت أظن أن العدوى تشبه الإنفلونزا العادية، لكن الأعراض جاءت غريبة ولم أشعر بها من قبل، لكنها لم تؤثر على جاهزيتي بسبب تنفيذ البرنامج التدريبي داخل المنزل طوال فترة العزل".

ونفى عمر السومة، رحيله عن أهلي جدة، مؤكدا أن رحيله عن النادي مجرد شائعات، وأنه مستمر مع أهلي جدة لمواسم أخرى قادمة.