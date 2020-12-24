قبل وصوله إلى خط النهاية... سائق دراجة نارية يخسر المركز الأول بسبب احتفاله... فيديو

تعرض متسابق الدراجات النارية البرازيلي، أندريه فيريسيمو، للسخرية عبر الإنترنت بعد إخفاقه في تحقيق المركز الأول في سباق "سوبربايك البرازيل"، واحتلاله المركز الثالث.

ويعود سبب السخرية لخسارة فيريسيمو للمركز الأول بعدما قرر الإحتفال بفوزه قبل خط النهاية ببضعة أمتار، حيث وقف على دراجته ملوحا بيديه، ليتمكن سائقان آخران من تجاوزه محتلين المركزين الأول والثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيبه.

📹 Insólito blooper en Brasil: André Veríssimo desacelero para festejar el triunfo... y perdió. pic.twitter.com/Oa8p65heGQ — Campeones (@Campeonesnet) December 21, 2020

ليتلقى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد صاحب الحساب "daniel"، قائلا: "يالك من أبله".

Que idiota 🤦🏻‍♂️ — daniel (@dany98burgos) December 21, 2020

فيما علق صاحب الحساب "Luis Buccino" قائلا: "ارتكب أكثر من شخص مثل هذه الأخطاء في فئات مختلفة من رياضة السيارات. وسيكون هناك دائما المزيد".