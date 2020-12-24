احتفالا بالإنجاز... ميسي يرسل 644 زجاجة "بيرة" لحراس مرمى هز شباكهم... صور

أرسلت شركة "بدويايزر" لصناعة الجعة زجاجة جعة (بيرة) لحراس المرمى الذين سجل في شباكهم ميسي، وحملت كل زجاجة رقم الهدف الذي سكن شباك كل منهم، وذلك احتفالا بتحطيم ليونيل ميسي الرقم القياسي للأسطورة بيليه، بتسجيله 644 هدفا مع برشلونة.

وأرسلت الشركة زجاجة لكل حارس سجل فيه ميسي مع رقم الهدف، حيث تم تصوير الإيطالي المخضرم جيانلويغي بوفون بزجاجة رقم 514 و515 عندما سجل ميسي هدفين ضده في دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وهنأ حارس يوفنتوس عبر حسابه في "تويتر" ميسي على الجائزة، بينما كان يستمتع بمشروبه المجاني.

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

وقال بوفون: "شكرا على البيرة. سأعتبرها مجاملة. لدينا معارك كبيرة على مر السنين! تهانينا على تحطيم الرقم القياسي. إنه حقًا إنجاز لا يصدق. في صحتك!"

وتلقى حارس مرمى أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، صندوقًا من الجعة، حيث سجل ميسي 11 هدفًا في مرمى الحارس السلوفيني خلال مسيرته.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

كما حصل حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاغا، على زجاجتي "بدويايزر" بعد أن تلقى أهداف ميسي في مباراتي الدوري ضد برشلونة، عندما كان حارسا لأتليتيك بيلباو في موسم 2017-2018.

Muchas gracias @budfootball por este regalo 🍻 Y enhorabuena Leo #Messi por un nuevo record más 👑 #BeAKing Thank you very much @budfootball for the gift 🍻 And congratulations Leo Messi for breaking another new record 👑 pic.twitter.com/S64WjPM2kn — kepa Arrizabalaga (@kepa_46) December 24, 2020

ويُعتقد أن حارس مرمى فالنسيا السابق دييجو ألفيس هو حارس المرمى الذي تلقى أكبر عدد من أهداف ميسي في شباكه برصيد 19 هدفًا.

وأسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس هو حارس مرمى آخر يمكن أن يتوقع عدة زجاجات من البيرة برصيد 17 هدفًا، وكان حارس "ريال بلد الوليد" جوردي ماسيب الحارس الأخير الذي تلقى الزجاجة رقم 644.

وأصبح ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة "ريال بلد الوليد"، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.

وكان النجم الأرجنتيني، البالغ عمره 33 عاما، قد عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا عندما هز شباك فالنسيا يوم السبت الماضي.