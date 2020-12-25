هكذا احتفل محمد صلاح بالكريسماس مع زوجته وابنتيه... صور

نشر اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، صور له وهو يحتفل بعيد الميلاد مع أسرته.

احتفل صلاح بالكريسماس برفقة أسرته، في منزله في ظل إلغاء الاحتفالات بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، صور برفقة أسرته، زوجته وابنتيه مكة وكيان بأزياء عيد الميلاد بجوار شجرة الكريسماس.

يشار إلى أن صلاح يستعد لخوض مواجهة وست بروميتش ألبيون، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 14 بالدوري الإنجليزي الممتاز.