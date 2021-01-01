عرض ساحر للفريق الوطني الروسي للسباحة بمناسبة العام الجديد... فيديو

قامت السباحة الروسية فلادا شيجيريفا، من فريق السباحة الوطني الروسي، بنشر مقطع فيديو لأداء فريقها في 31 ديسمبر/ كانون الأول. وكان العرض مذهلا مصحوبا بمجموعة متنوعة من الأغاني من فرقة "ليتل بيغ" (Little Big) التي كانت ستمثل روسيا في مسابقة "Eurovision Song Contest" في عام 2020.